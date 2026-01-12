12 जनवरी 2026,

सोमवार

किडनी खराब कर सकता है आपके घर का पानी! E.coli से बचना है तो आज ही बदल दें अपनी ये आदतें

E.coli Bacteria: भोपाल के ग्राउंडवॉटर में E.coli बैक्टीरिया मिला। जानिए E.coli क्या है, इसके लक्षण, खतरे और इससे बचाव के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 12, 2026

E.coli Bacteria

E.coli Bacteria (photo- gemini ai)

E.coli Bacteria: इंदौर में पानी दूषित होने की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भोपाल के चार इलाकों में ग्राउंडवॉटर में E.coli बैक्टीरिया पाया गया है। इसके बाद भोपाल नगर निगम (BMC) ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में जमीन के नीचे का पानी इस्तेमाल न किया जाए। हालांकि निगम का कहना है कि शहर की ट्रीटेड पाइपलाइन से आने वाला पानी सुरक्षित है और उस पर इसका असर नहीं पड़ा है।

नगर निगम ने पूरे शहर में अब तक 1,810 पानी के सैंपल जांचे हैं और टीम लगातार अलग-अलग इलाकों में पानी की क्वालिटी चेक कर रही है। इंदौर में इसी E.coli बैक्टीरिया से दूषित पानी पीने की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था। ऐसे में भोपाल के लोग काफी डरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में लोग पानी को हाथ तक लगाने से डर रहे हैं। न तो पीने लायक है, न हाथ धोने, बर्तन साफ करने या नहाने के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। कुछ जगहों पर नल से आने वाला पानी कुछ ही मिनटों में लाल पड़ जाता है और बदबू भी बहुत तेज़ होती है। इसमें आयरन की मात्रा भी तय सीमा से 100 गुना ज्यादा पाई गई है।

E.coli क्या है

E.coli (Escherichia coli) बैक्टीरिया का एक समूह है, जो आमतौर पर इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। जो E.coli हमारे पाचन तंत्र में रहता है, वह आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसके कुछ खतरनाक प्रकार ऐसे होते हैं, जो शरीर में पहुंचकर टॉक्सिन छोड़ते हैं और बीमारी पैदा करते हैं।

E.coli संक्रमण क्या होता है

जब हानिकारक E.coli शरीर में चला जाता है, तो उसे E.coli संक्रमण कहा जाता है। इससे पेट में तेज़ दर्द, दस्त, उल्टी और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह यूरिन इंफेक्शन भी पैदा कर सकता है। खास तरह के E.coli, जो शिगा टॉक्सिन बनाते हैं, किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

E.coli संक्रमण के लक्षण

E.coli संक्रमण के आम लक्षण इस तरह हो सकते हैं

  • बार-बार पतले दस्त, कभी-कभी खून के साथ
  • पेट में तेज ऐंठन और दर्द
  • भूख न लगना
  • हल्का बुखार

E.coli से बचाव कैसे करें

E.coli से बचने के लिए साफ-सफाई और सही खान-पान बेहद जरूरी है।

  • खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोएं
  • कच्चे और पके खाने को अलग रखें
  • मांस अच्छी तरह पकाकर खाएं
  • फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर ही खाएं
  • बिना उबला या बिना ट्रीट किया पानी पीने से बचें

सेहत के लिहाज से पानी की शुद्धता बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर बीमारी की वजह बन सकती है।

Winter Kidney Health: सर्दियों में चुपचाप खराब हो रही है किडनी! ये आदतें बना रही हैं बड़ा खतरा
स्वास्थ्य
Winter Kidney Health

12 Jan 2026 12:51 pm

