किडनी खराब कर सकता है आपके घर का पानी! E.coli से बचना है तो आज ही बदल दें अपनी ये आदतें

नगर निगम ने पूरे शहर में अब तक 1,810 पानी के सैंपल जांचे हैं और टीम लगातार अलग-अलग इलाकों में पानी की क्वालिटी चेक कर रही है। इंदौर में इसी E.coli बैक्टीरिया से दूषित पानी पीने की वजह से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था। ऐसे में भोपाल के लोग काफी डरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में लोग पानी को हाथ तक लगाने से डर रहे हैं। न तो पीने लायक है, न हाथ धोने, बर्तन साफ करने या नहाने के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। कुछ जगहों पर नल से आने वाला पानी कुछ ही मिनटों में लाल पड़ जाता है और बदबू भी बहुत तेज़ होती है। इसमें आयरन की मात्रा भी तय सीमा से 100 गुना ज्यादा पाई गई है।