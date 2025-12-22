Seasonal Influenza: फ्लू को लेकर इस राज्य में अलर्ट, गाइडलाइन जारी, फ्लू को हल्के में लिया तो पड़ सकता है भारी!

कई बार लोग फ्लू को मामूली सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर समय पर इलाज न हो, तो यह निमोनिया, सांस की दिक्कत और अस्पताल में भर्ती होने की वजह बन सकता है। पिछले अनुभवों से यह भी सामने आया है कि जनवरी से मार्च के बीच इसके मामले तेजी से बढ़ते हैं। इसी खतरे को देखते हुए जिलों को ओसेल्टामिविर दवा, N95 मास्क और PPE किट, वेंटिलेटर और जरूरी मेडिकल सुविधाएं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं।