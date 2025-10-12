Japan में फैल रहा नया फ्लू वायरस! 4000 लोग अस्पताल में भर्ती, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

Japan Epidemic (photo- gemini ai)
Japan Epidemic: कोरोना वायरस की भयावह यादें आज भी लोगों के मन में ताजा हैं। जब चीन से शुरू हुआ यह संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया था, तब लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और महीनों तक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही। अब एक बार फिर दुनिया में डर का माहौल है। दरअसल, जापान में इंफ्लुएंजा (Influenza Outbreak) तेजी से फैल रहा है, जिसे विशेषज्ञ नई महामारी की आहट मान रहे हैं।
जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस फ्लू की चपेट में अब तक 4000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लगभग 135 स्कूलों को बंद करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फ्लू सामान्य मौसमी इंफ्लुएंजा से अधिक तेज और आक्रामक रूप में फैल रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फ्लू इंफ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण साधारण सर्दी-जुकाम जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता ज्यादा होती है। लगातार खांसी और जुकाम, तेज बुखार और ठंड लगना, सिर में दर्द और थकान, नाक बंद होना या सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द और शरीर में कमजोरी, अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है क्योंकि यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है।
हालांकि यह फ्लू किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका खतरा अधिक होता है। बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। गर्भवती महिलाएं, जिनका इम्यून सिस्टम इस समय कमजोर होता है।पहले से डायबिटीज़, अस्थमा, या हृदय रोग से जूझ रहे लोग। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके।
इस फ्लू के तेजी से फैलने को देखते हुए जापान के साथ-साथ दुनियाभर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल जापान की यात्रा करने से बचें। फ्लू की वैक्सीन समय पर लगवाएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और मास्क पहनें। हाथों को बार-बार धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और हाइजीन बनाए रखें।शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें।
जापान में यह वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह चिंता का विषय है। हालांकि अभी इसे कोरोना जैसी महामारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इससे निपटने के उपाय समय पर नहीं किए गए, तो यह आने वाले महीनों में दुनिया के लिए नया खतरा बन सकता है।
