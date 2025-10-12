Japan में फैल रहा नया फ्लू वायरस! 4000 लोग अस्पताल में भर्ती, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फ्लू इंफ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण साधारण सर्दी-जुकाम जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता ज्यादा होती है। लगातार खांसी और जुकाम, तेज बुखार और ठंड लगना, सिर में दर्द और थकान, नाक बंद होना या सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द और शरीर में कमजोरी, अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है क्योंकि यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है।