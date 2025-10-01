Best Cooking Oils for Heart Health : हार्ट अटैक से बचने के लिए कौनसे तेल खाएं और कौनसे नहीं

Best Cooking Oils for Heart Health : साइलेंट हार्ट अटैक हमेशा सीने में दर्द के साथ नहीं आते। कई बार ये सिर्फ पीठ दर्द, जबड़े में दर्द, थकान या अपच जैसे मामूली लक्षणों से दिखते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी के मुताबिक, करीब 45% हार्ट अटैक बिना पता चले होते हैं, लेकिन इनके नुकसान सामान्य हार्ट अटैक जितने ही गंभीर होते हैं। ये दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अचानक मौत का कारण बन सकते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण और पहचान तो कहानी का एक हिस्सा हैं, लेकिन रोकथाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे आसान निवारक उपायों में से एक हमारी रसोई में ही छिपा है - वह खाना पकाने का तेल (Cooking Oils for Heart Health) जिसका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं।