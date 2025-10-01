Patrika LogoSwitch to English

Best Cooking Oils for Heart Health : हार्ट अटैक से बचने के लिए कौनसे तेल खाएं और कौनसे नहीं

Heart Attack Prevention Tips साइलेंट हार्ट अटैक अक्सर हल्के लक्षणों के साथ आते हैं और घातक हो सकते हैं। जानें कौनसे तेल हार्ट के लिए फायदेमंद हैं (सरसों, मूंगफली, चावल की भूसी) और किनसे बचना चाहिए (वनस्पति, पाम, नारियल तेल)।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Hemant Chaturvedi

Oct 01, 2025

Best Cooking Oils for Heart Health

Best Cooking Oils for Heart Health (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Best Cooking Oils for Heart Health : साइलेंट हार्ट अटैक हमेशा सीने में दर्द के साथ नहीं आते। कई बार ये सिर्फ पीठ दर्द, जबड़े में दर्द, थकान या अपच जैसे मामूली लक्षणों से दिखते हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी के मुताबिक, करीब 45% हार्ट अटैक बिना पता चले होते हैं, लेकिन इनके नुकसान सामान्य हार्ट अटैक जितने ही गंभीर होते हैं। ये दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अचानक मौत का कारण बन सकते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण और पहचान तो कहानी का एक हिस्सा हैं, लेकिन रोकथाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे आसान निवारक उपायों में से एक हमारी रसोई में ही छिपा है - वह खाना पकाने का तेल (Cooking Oils for Heart Health) जिसका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं।

लोग अक्सर यह नहीं समझते कि वे जिस तेल का रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पर सीधा असर पड़ता है। वे आगे कहते हैं, मैं ऐसे कई मरीजों को देखता हूं जो चीनी या नमक का तो ध्यान रखते हैं लेकिन तेल को नजरअंदाज कर देते हैं। यह हार्ट हेल्थ (Heart Health) के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई अन्य आहार घटक।

Best Cooking Oils for Heart Health (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

आपके हार्ट के लिए अच्छे तेल | Best Cooking Oils for Heart Health

सरसों का तेल: इसमें असंतृप्त वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है और ओमेगा-3 व ओमेगा-6 का अच्छा संतुलन होता है। सरसों का तेल एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम कर सकता है। रिफाइंड सरसों का तेल खाना पकाने के लिए सुरक्षित है।

मूंगफली का तेल: इसमें मोनोअनसैचुरेटेड वसा की मात्रा अधिक होती है और इसका स्मोकिंग पॉइंट भी उच्च होता है, जो तलने के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ हालिया शोधों के अनुसार यह हार्ट के लिए अनुकूल तेल है।

चावल की भूसी का तेल: ओरिजानॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह एलडीएल को कम करने में भी मदद करता है। भारत में कई घरों में इसे अनुशंसित तेल के रूप में इस्तेमाल करना आम हो गया है।

उच्च-ओलिक सूरजमुखी तेल: यह सामान्य सूरजमुखी तेल का हार्ट के लिए अधिक अनुकूल संस्करण है जिसमें सामान्य सूरजमुखी तेलों की तुलना में अधिक मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है।

इन तेलों से बचें या सीमित मात्रा में सेवन करें | Avoid or limit these oils

वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत तेल): इसमें ट्रांस वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है जो एलडीएल को बढ़ाती है और एचडीएल (अच्छे) कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। 2022 में पैकेज्ड फ़ूड उत्पादों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन घरों और स्ट्रीट फ़ूड में इसका इस्तेमाल अभी भी अक्सर होता है।

पाम ऑयल: हालांकि यह सस्ता होता है, लेकिन इसमें संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है जो हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ा सकती है।

नारियल तेल: नारियल तेल को इस समय सुपर ट्रेंडी माना जाता है, लेकिन इसकी 80% से ज्यादा वसा संतृप्त वसा से आती है।

रोजाना खाना पकाने के लिए क्या करें और क्या न करें |

डॉ. बताते हैं कोई भी एक तेल जादुई गोली नहीं है। जरूरी है विविधता, संयम और तलने के लिए तेल का दोबारा इस्तेमाल न करना। दो या तीन तरह का तेलों का सेवन, प्रतिदिन दो बड़े चम्मच से कम सेवन और ट्रांस वसा से परहेज, ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जिनका पालन हर भारतीय परिवार कर सकता है।

साइलेंट हार्ट अटैक हमेशा चिल्लाते नहीं हैं वे कभी-कभी फुसफुसाते हैं। असामान्य लक्षणों को पहचानना, समय पर जांच करवाना और सही खाना पकाने के तेल का चयन जैसे निवारक कदम उठाना जोखिम को काफी कम कर सकता है।

आपकी रसोई और लाइफस्टाइल ही आपकी पहली ढाल हैं। नियमित जांच से हार्ट प्रॉब्लम से बचाव संभव है।

जागरूकता ही आधा इलाज है। जब साइलेंट हार्ट अटैक की बात आती है, तो अपने शरीर की आवाज सुनना - यहां तक कि सबसे छोटे संकेतों को भी जो आपकी जान बचा सकता है।

स्वस्थ हार्ट के लिए सुझाव | Tips for a Healthy Heart

  • असंतृप्त वसा से भरपूर तेलों का प्रयोग करें - सरसों, मूंगफली, चावल की भूसी
  • सिर्फ एक ही तेल इस्तेमाल करने के बजाय, बारी-बारी से तेल इस्तेमाल करें
  • तले हुए तेल का बार-बार इस्तेमाल करने से बचें - इससे हानिकारक मुक्त कण बनते हैं
  • वनस्पति तेल का सेवन कम करें और ताड़ के तेल का सेवन कम करें

