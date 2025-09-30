Heart Attack Causes : 99% हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बनते है ये 4 कारण – चौंकाने वाली स्टडी

Heart Attack Causes Study : अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का अनुभव करने वाले 99% से ज्यादा लोगों में कम से कम एक रोकथाम योग्य जोखिम कारक, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज या तंबाकू का सेवन पाया गया था। मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर सबसे आम समस्या थी। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव और समय पर पता लगाना हार्ट डिजीज से बचाव के सबसे प्रभावी तरीके हैं।