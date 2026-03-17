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Morning Sore Throat Causes: सुबह उठते ही गला खराब और नाक बंद? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

Morning Sore Throat Causes: सुबह उठते ही गला खराब और नाक बंद होना आम समस्या है। जानिए इसके पीछे के कारण जैसे dry air, allergies और mouth breathing, और पाए आसान घरेलू उपाय।

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भारत

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Dimple Yadav

Mar 17, 2026

Morning Sore Throat Causes

Morning Sore Throat Causes (Photo- gemini ai)

Morning Sore Throat Causes: गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन फिर भी कई लोग सुबह उठते ही गले में खराश और नाक बंद होने की समस्या महसूस करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये AC या पंखा चलाने की वजह से हुआ है, लेकिन असल में इसके पीछे कई और कारण होते हैं। यह हमेशा सर्दी-जुकाम नहीं होता, बल्कि आपके सोने के तरीके और आसपास के माहौल का असर भी हो सकता है।

सुबह गला खराब और नाक बंद क्यों होती है?

सूखी हवा (Dry Air)- AC या कूलर चलने से कमरे की हवा सूखी हो जाती है, जिससे गला और नाक के अंदर नमी कम हो जाती है और जलन महसूस होती है।

मुंह से सांस लेना (Mouth Breathing)- अगर नाक बंद हो तो हम सोते समय मुंह से सांस लेने लगते हैं। इससे गले में सीधी सूखी हवा जाती है, जिससे गला और ज्यादा सूख जाता है।

एलर्जी (Allergies)- धूल, पालतू जानवरों के बाल या फंगस जैसी चीजें एलर्जी पैदा कर सकती हैं। इससे नाक में म्यूकस बढ़ता है और गले में जलन होती है।

एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux)- सोते समय पेट का एसिड ऊपर गले तक आ सकता है, जिससे गले में जलन और खराश होती है।

पानी की कमी (Dehydration)- रातभर पानी नहीं पीने से शरीर और गले में सूखापन आ जाता है, जिससे सुबह परेशानी महसूस होती है।

खर्राटे या स्लीप एपनिया (Snoring)- ज्यादा खर्राटे लेने से गले की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे सुबह गला दर्द कर सकता है।

राहत पाने के आसान उपाय

नमक वाले पानी से गरारे- गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर गरारे करें, इससे सूजन और दर्द कम होता है।

गर्म चीजें पिएं- शहद वाला गुनगुना पानी, हर्बल चाय या सूप पीने से गले को आराम मिलता है।

भाप लें (Steam)- 10-15 मिनट भाप लेने से नाक खुलती है और गला भी हाइड्रेट रहता है।

सिर ऊंचा रखकर सोएं- एक extra तकिया लगाकर सोएं, इससे म्यूकस गले में जमा नहीं होता।

कमरे की नमी बनाए रखें- अगर AC चलाते हैं तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ताकि हवा में नमी बनी रहे।

नाक की सफाई- सोने से पहले सलाइन स्प्रे या नेती पॉट का इस्तेमाल करें, इससे नाक साफ रहती है।

दिनभर पानी पिएं- शरीर में पानी की कमी न होने दें। सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें।

सोने की पोजीशन बदलें- पीठ के बजाय करवट लेकर सोने की कोशिश करें, इससे सांस लेने में आसानी होती है।

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर ये समस्या 1-2 हफ्ते तक ठीक नहीं होती, या तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

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Published on:

17 Mar 2026 01:11 pm

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