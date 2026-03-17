Morning Sore Throat Causes: सुबह उठते ही गला खराब और नाक बंद? ये 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

Morning Sore Throat Causes: गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन फिर भी कई लोग सुबह उठते ही गले में खराश और नाक बंद होने की समस्या महसूस करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये AC या पंखा चलाने की वजह से हुआ है, लेकिन असल में इसके पीछे कई और कारण होते हैं। यह हमेशा सर्दी-जुकाम नहीं होता, बल्कि आपके सोने के तरीके और आसपास के माहौल का असर भी हो सकता है।