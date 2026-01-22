हल्के में न लें ‘नाक की जकड़न’, दिमाग में संक्रमण कर सकता ‘साइनोसाइटिस’

Health News: ठंड के मौसम में वायरल और सर्दी-खांसी के दौरान बार-बार नाक बंद होना, चेहरे में भारीपन, सिरदर्द और गले में बलगम गिरने जैसे लक्षणों को सामान्य समझने की भूल न करें। डॉक्टरों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकता है, जो बच्चों में अधिक देखने को मिल रहा है। समय पर इलाज न होने पर यह संक्रमण आंखों और दिमाग तक फैल सकता है। एम्स, जेपी और हमीदिया अस्पताल की ओपीडी में रोज 20 से 25 बच्चे साइनोसाइटिस के मरीज आ रहे हैं।