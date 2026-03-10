सरकार फिर ले रही कर्ज, योजनाओं-पुराने लोन चुकाने बढ़ाई 5800 करोड़ की उधारी

होली से एक दिन पहले सरकार ने चार अलग-अलग कर्ज लिए थे। बाजार से लिए गए इन कर्ज से सरकार ने कुल 6300 रुपए जुटाए थे। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल के लिए 1300 करोड़़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए और 1600 करोड़ का कर्ज 23 साल के लिए लिया था। माना जा रहा है कि एक ही दिन में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार का यह सबसे बड़ा कर्ज रहा।