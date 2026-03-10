12वीं की स्टूडेंट को था ‘ट्यूमर’, बता दिया ‘प्रेग्नेंट’…डिप्रेशन से बात करना बंद !

पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी निजी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। 2 मार्च को परीक्षा के बाद घर लौटी। कुछ देर बाद तबीयत खराब हो गई। पिता का आरोप है कि हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे दो माह की गर्भवती होना बताया। हालांकि सोनोग्राफी में स्पष्ट नहीं होने पर हमीदिया में ही स्थित सुल्तानिया अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया। जहां उसे ट्यूमर की पुष्टि की गई। इससे पहले ही बेटी गर्भवती होने की बात सुनने के कारण तनाव में आ चुकी थी। छात्रा ने कुछ भी बोलना और बात करना बंद कर दिया था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।