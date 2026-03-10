दो बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत, एक के मुंह में घुसा हैंडल दूसरे के सिर में आई चोट, दोनों की मौत

MP News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में दानापानी रोड पर दो बाइकों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक चालकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना में एक बाइक चालक के मुंह में बाइक का हैंडल घुस गया, जिससे ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे के सिर में चोट लग गई। काफी देर बाद राहगीरों ने उन्हें सड़क पर पड़ा देख अस्पताल पहुंचाया, जहां से कबर सामने आई है कि, डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सड़क पर अंधेरा और ड्रिंक एंड ड्राइव को हादसे की वजह माना जा रहा है।