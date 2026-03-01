MP में 6 हजार की रिश्वत मांग रही थी PWD महिला कर्मचारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

MP News: मध्य प्रदेश में एक के बाद एक रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोकायुक्त और EOW शिकंजा कस रहे हैं। मगर, रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां पर लोक निर्माण विभाग की कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।