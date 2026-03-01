MP News- कोलार से सीधे कनेक्ट होगी नर्मदापुरम रोड, भोपाल के 5 लाख लोगों को बड़ी राहत

Krishna Gaur- राजधानी भोपाल में यातायात सुविधाएं बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कई ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। कोलार से नर्मदापुरम रोड को सीधा कनेक्ट करने के लिए एक और कवायद की जा रही है। इसके लिए बावड़ियां कला रेलवे अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। सोमवार को प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर Krishna Gaur ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने बावड़ियां कलां रेलवे अंडरब्रिज के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर यातायात शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यह अंडरब्रिज चालू हो जाने से करीब 5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। मंत्री कृष्णा गौर ने नर्मदापुरम रोड की ओर जाम की स्थिति से बचने के लिए कट पॉइंट बनाकर सिग्नल लगाने को भी कहा।