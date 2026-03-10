मौसम के दो रंग : दिन में तेज गर्मी तो रात में ठंड, बीमारी फैला रहा मार्च- एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की दिशा बदलने से प्रदेश में गर्मी बढ़ी है। बात करें सबसे ज्यादा तापमान की तो रतलाम सबसे गर्म रहा। यहां पारा 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिन के अंदर अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं 15 मार्च के बाद मौसम में बदला देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से पूर्वी-दक्षिणी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रह सकते हैं।