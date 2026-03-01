एमपी में कर्मचारियों को बीमा की बड़ी सौगात, 25 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होगा कवर

कम प्रीमियम पर अधिक चिकित्सकीय व्यय लाभ दिलाने वाली यह य़ोजना बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए अनोखे कवच के रूप में काम आएगी। इस कैशलेस हेल्थ बीमा योजना से कर्मचारियों के परिवार का पांच सौ रूपए प्रतिमाह की प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का, 1 हजार मासिक प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का, 2 हजार रुपए मासिक प्रीमियम पर 25 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहेगा। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारी यानि पेंशनर्स भी सपरिवार इस योजना का चुनिंदा शर्तों के अधीन लाभ ले सकेंगे।