MP में गैस की बुकिंग बंद, कई जगहों पर गहराया संकट, कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से छोटी होटलें ठप

Commercial gas cylinder- ईरान-इजराइल अमेरिका के युद्ध का असर अब एमपी में भी नजर आने लगा है। प्रदेश में कई जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। ऑयल कंपनियों ने सोमवार से ही कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी है। इससे अनेक छोटी होटलों का संचालन ठप हो गया है। राजधानी भोपाल में ही करीब 2 हजार होटलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इधर घरेलू सिलेंडर के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध होने का दावा किया है पर इसके बावजूद आमजन खासतौर पर सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं।