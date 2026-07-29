Motion Sickness: सफर के दौरान उल्टियां किस कारण से होती हैं? सीडीसी और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

जब आप किसी चलती हुई गाड़ी या बस में बैठते हैं, तो आपके शरीर के अलग-अलग हिस्से दिमाग को अलग-अलग बातें बताते हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, फोन चला रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो आंखें दिमाग से कहती हैं कि हम तो आराम से एक जगह बैठे हैं, हिल नहीं रहे हैं। कान के अंदरूनी हिस्से (जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाते हैं) गाड़ी के हिचकोलों को महसूस करते हैं और दिमाग को बताते हैं कि गाड़ी तो बहुत तेजी से चल रही है। जब आंखों का सिग्नल और कानों का सिग्नल आपस में नहीं मिलता, तो दिमाग घबरा जाता है। इसी उलझन की वजह से पेट खराब होने लगता है और उल्टी या चक्कर की नौबत आ जाती है।