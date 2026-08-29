Panic Attack: हार्ट अटैक जैसा महसूस हो सकता है पैनिक अटैक, मेयो और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें अचानक क्यों बढ़ जाती है धड़कन

Panic Attack Symptoms: अचानक सीने में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हाथ-पैरों का ठंडा पड़ जाना और दिल की धड़कन का इतनी तेजी से भागना जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगी यह अनुभव इतना डरावना होता है कि किसी को भी लग सकता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। लेकिन हर बार यह डरावना अनुभव दिल का दौरा ही हो, यह जरूरी नहीं है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह समस्या 'पैनिक अटैक' (Panic Attack) की हो सकती है। पैनिक अटैक अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के आता है। हालांकि, यह जानलेवा नहीं होता, लेकिन जब यह अटैक आता है, तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी जान जाने वाली है या वह नियंत्रण खो रहा है। आइए समझते हैं कि पैनिक अटैक क्या है, यह क्यों आता है और इसके लक्षण हार्ट अटैक से कितने मिलते-जुलते हैं।