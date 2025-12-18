Mental Health Tips: 5-4-3-2-1 टेक्निक क्या है? जिसे अपनाते ही मिनटों में शांत हो जाती है एंग्जायटी और पैनिक अटैक

यह एक सेंसरी-बेस्ड (इंद्रियों पर आधारित) माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। इसका मकसद न तो आपके विचारों से लड़ना है और न ही उन्हें बदलना, बल्कि आपको वर्तमान पल से दोबारा जोड़ना है। जब हम घबराहट में होते हैं, तो हमारा दिमाग क्या होगा? में उलझा रहता है। यह तकनीक धीरे-धीरे ध्यान को बाहर की दुनिया पर लाती है। जो आप देख, सुन, महसूस कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं होता। साथ ही इसे करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, और यह तुरंत असर दिखा सकती है