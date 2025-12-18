18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Mental Health Tips: 5-4-3-2-1 टेक्निक क्या है? जिसे अपनाते ही मिनटों में शांत हो जाती है एंग्जायटी और पैनिक अटैक

Mental Health Tips: घबराहट और पैनिक अटैक में तुरंत राहत पाने के लिए जानें 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक, जो दिमाग को शांत करने में मदद करती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 18, 2025

Mental Health Tips

Mental Health Tips (photo- freepik)

Mental Health Tips: एंग्जायटी (Anxiety) अक्सर बिना चेतावनी के आ जाती है। न कोई अलार्म, न कोई साफ संकेत। बस अचानक मन में ऐसे विचार घूमने लगते हैं जिन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस उथली हो जाती है और दिमाग भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है।

लंबे समय के लिए थेरेपी और सपोर्ट जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब तुरंत खुद को संभालना सबसे जरूरी होता है। ऐसे ही समय में 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक एक आसान और असरदार तरीका बन सकती है।

क्या है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक?

यह एक सेंसरी-बेस्ड (इंद्रियों पर आधारित) माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। इसका मकसद न तो आपके विचारों से लड़ना है और न ही उन्हें बदलना, बल्कि आपको वर्तमान पल से दोबारा जोड़ना है। जब हम घबराहट में होते हैं, तो हमारा दिमाग क्या होगा? में उलझा रहता है। यह तकनीक धीरे-धीरे ध्यान को बाहर की दुनिया पर लाती है। जो आप देख, सुन, महसूस कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं होता। साथ ही इसे करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, और यह तुरंत असर दिखा सकती है

5-4-3-2-1 तकनीक कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • 5 चीजें जो आप देख सकते हैं। अपने आस-पास देखें और पांच चीजों को नोटिस करें। उनके रंग, आकार या बनावट पर ध्यान दें।उदाहरण पानी की बोतल, पौधा, मोबाइल, खिड़की, कुर्सी। इन्हें मन में या हल्की आवाज में नाम लें।
  • 4 चीजें जो आप महसूस कर सकते हैं। अब शरीर की तरफ ध्यान लाएं। चार चीजें बताइए जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं। उदाहरण: कपड़ों का स्पर्श, पैरों के नीचे फर्श, ठंडी हवा, कुर्सी का सहारा।
  • 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं। अपने कानों से आने वाली तीन आवाज़ों पर ध्यान दें। उदाहरण पंखे की आवाज़, घड़ी की टिक-टिक, बाहर से आती हल्की आवाज।
  • 2 खुशबुएं जो आप सूंघ सकते हैं। आस-पास की दो गंध पहचानने की कोशिश करें। उदाहरण परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, चाय या कॉफी की खुशबू।
  • 1 स्वाद जो आप महसूस कर सकते हैं। अब एक स्वाद पर ध्यान दें। यह मुंह में बचा हुआ स्वाद भी हो सकता है, जैसे पुदीना, चाय या कुछ भी।

यह तकनीक काम क्यों करती है?

जब एंग्जायटी बढ़ती है, तो हमारा शरीर फाइट-या-फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है। सांसें छोटी हो जाती हैं। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। 5-4-3-2-1 तकनीक दिमाग को संकेत देती है कि अभी आप सुरक्षित हैं। इंद्रियों पर ध्यान देने से दिमाग का वह हिस्सा एक्टिव होता है जो शांति और संतुलन से जुड़ा है। इससे शरीर धीरे-धीरे रिलैक्स मोड में लौटने लगता है। यही कारण है कि कई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे पैनिक अटैक, तीव्र घबराहट, ओवरथिंकिंग के दौरान एक इमरजेंसी टूल की तरह सिखाते हैं।

किन लोगों के लिए फायदेमंद है?

यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें अचानक एंग्जायटी या पैनिक महसूस होता है। जो ओवरथिंकिंग से जूझते हैं। ऑफिस, परीक्षा या भीड़ में घबराने वाले लोग। नींद से पहले बेचैनी महसूस करने वाले लोग शामिल है। यह इलाज का विकल्प नहीं है, लेकिन तुरंत खुद को संभालने का भरोसेमंद तरीका जरूर है।

याद रखने वाली बात

एंग्जायटी आपकी कमजोरी नहीं है। और खुद को शांत करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखने योग्य स्किल है। जब भी मन बेकाबू लगे, बस रुकिए… सांस लीजिए… और 5-4-3-2-1 से वापस अभी और यहीं में लौट आइए।

