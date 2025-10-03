Mental Health : डिप्रेशन, बुरे ख्याल और भ्रम: गंभीर मानसिक समस्याओं का इलाज क्या है? थेरेपी या सिर्फ दवा?

Insomnia treatment : आजकल बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। किसी को नींद न आने (Insomnia) की समस्या है, तो कोई हर वक्त डर और बेचैनी में जी रहा है। कई लोग बिना वजह चिंता करते रहते हैं, बार-बार बुरे ख्याल आते हैं और भविष्य की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि नींद और पढ़ाई दोनों बिगड़ जाती हैं।