Mental Health : डिप्रेशन, बुरे ख्याल और भ्रम: गंभीर मानसिक समस्याओं का इलाज क्या है? थेरेपी या सिर्फ दवा?

Mental Health : नींद न आने पर सोने से पहले मोबाइल/टीवी से दूरी बनाएं, हल्का योग करें, और नियमित समय पर सोने की आदत डालें। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Manoj Vashisth

Dr. Sunil Sharma

Oct 03, 2025

Insomnia treatment, Anxiety, Mental Health

नींद की कमी, चिंता और डर: क्या आपकी मानसिक सेहत ख़तरे में है? एक्सपर्ट से जानें उपाय (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Insomnia treatment : आजकल बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। किसी को नींद न आने (Insomnia) की समस्या है, तो कोई हर वक्त डर और बेचैनी में जी रहा है। कई लोग बिना वजह चिंता करते रहते हैं, बार-बार बुरे ख्याल आते हैं और भविष्य की सोच में इतने उलझ जाते हैं कि नींद और पढ़ाई दोनों बिगड़ जाती हैं।

कुछ गंभीर मामलों में लोगों को ऐसी आवाजें सुनाई देना या ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, जो असल में होती ही नहीं (जैसे मेघा का सवाल – भ्रम/Hallucinations)। यह स्थिति और भी डराने वाली हो सकती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अक्सर पूछते हैं – इलाज कब तक चलेगा? क्या दवाइयाँ काफी हैं या थेरेपी और काउंसलिंग भी ज़रूरी है? और एक बार ठीक होने के बाद, क्या बीमारी फिर से लौट सकती है (Relapse)?

इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ डॉ. सुनील शर्मा से। उन्होंने विस्तार से बताया कि नींद की समस्या से लेकर डिप्रेशन और भ्रम जैसी गंभीर मानसिक स्थितियों (Mental Health) को कैसे समझा और संभाला जा सकता है।


  1. मुझे नींद आने में कठिनाई होती है और इसकी वजह से दिन में काम में ध्यान लगाने में भी मुश्किल होती है।- अंशुल शर्मा




  2. मुझे अक्सर बहुत डर महसूस होता है और अकेले रहना मेरे लिए कठिन होता है।- मोहित जैन




  3. मुझे अक्सर बिना वजह चिंता रहती है और मैं बार-बार भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। इससे मेरी नींद और पढ़ाई दोनों प्रभावित होती हैं। - करण सिंह




  4. मुझे कई बार अचानक आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं। इसका क्या कारण हो सकता है?- मेघा




  5. मुझे पिछले चार-पांच सालों से डिप्रेशन है। यह डिप्रेशन लॉकडाउन के दौरान घर पर लंबे समय तक रहने के कारण शुरू हुआ था। इसका कोई उपाय बताएं।- एक पाठक




  6. कभी-कभी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती और दिमाग में बार-बार बुरे खयाल आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है?- जानकी गुप्ता




  7. क्या मानसिक बीमारी एक बार ठीक होने के बाद फिर से लौट सकती है?- अनिल खन्ना




  8. दिमाग को थकान से बचाने के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल इस्तेमाल की क्या सीमा रखनी चाहिए?- विजय सैनी




  9. क्या मानसिक बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से होता है या थैरेपी/काउंसलिंग भी जरूरी है?- एक पाठक




  10. मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन-कौन से व्यायाम सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं?- कामिनी वर्मा

Published on:

03 Oct 2025 03:13 pm

Hindi News / Health / Mental Health : डिप्रेशन, बुरे ख्याल और भ्रम: गंभीर मानसिक समस्याओं का इलाज क्या है? थेरेपी या सिर्फ दवा?

