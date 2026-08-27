Enlarged Liver: पेट दर्द और लगातार थकान को न करें नजरअंदाज, बढ़े हुए लिवर का हो सकता है संकेत

Enlarged Liver Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ी हुई जीवनशैली और गलत खान-पान का सबसे पहला असर हमारी सेहत और पाचन पर पड़ता है। कई बार हम पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द, भारीपन या बिना कुछ भारी काम किए भी दिनभर सुस्ती और थकान महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग इसे गैस, एसिडिटी या काम का तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर खुद ही कोई सिरप या दवा खा लेते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, यह समस्या आपके बढ़े हुए लिवर (Enlarged Liver या Hepatomegaly) की वजह से भी हो सकती है। लिवर का आकार बढ़ना किसी अंतर्निहित बीमारी का लक्षण है। आइए जानते हैं कि लिवर का बढ़ना क्या होता है, यह क्यों होता है और शरीर में इसके क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं।