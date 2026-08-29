29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

उंगलियों की हरकत पर असर डाल सकती है नस की समस्या, जानें Radial Nerve Compression के लक्षण और कारण

Radial Nerve Compression Hindi: हाथ या उंगलियां सीधी करने में दिक्कत आ रही है? क्लीवलैंड क्लिनिक और साइंसडायरेक्ट के अनुसार, जानें Radial Nerve Compression (नस पर दबाव) के कारण, लक्षण और डॉक्टर से मिलना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Aug 29, 2026

Radial Nerve Compression Symptoms,Wrist Drop Causes,Nerve Pain in Hand,

थ या उंगलियां सीधी करने में दिक्कत क्यों आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Radial Nerve Compression Prevention: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक हाथ या उंगलियां सीधी करने में दिक्कत होने लगे? या फिर कोहनी से लेकर कलाई तक एक अजीब सा दर्द या सूनापन महसूस हो? अगर हां, तो इसे मामूली थकान समझकर नजरअंदाज न करें। हमारी बांह (arm) में मौजूद रेडियल नर्व (Radial Nerve) पर जब किसी वजह से दबाव पड़ता है, तो यह दिक्कत शुरू होती है। इसे मेडिकल भाषा में Radial Nerve Compression कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह किन कारणों से होती है।

रेडियल नर्व क्या होती है?

क्लीवलैंड क्लिनिक और साइंसडायरेक्ट के अनुसार, हमारे हाथ को सुचारू रूप से चलाने में नसों का बहुत बड़ा योगदान होता है। रेडियल नर्व कंधे से शुरू होकर बांह, कोहनी और कलाई से होती हुई उंगलियों तक जाती है। इस नस का मुख्य काम हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल देना है, जिससे हम कलाई और उंगलियों को ऊपर-नीचे या सीधा कर पाते हैं। हाथ से किसी सामान को पकड़ पाते हैं। अंगूठे और शुरुआती उंगलियों में महसूस (sensation) करने की क्षमता पाते हैं। जब इस नस पर किसी हड्डी, मांसपेशी या बाहरी दबाव के कारण खिंचाव या दबाव बनता है, तो नस का सिग्नल कमजोर पड़ जाता है।

Radial Nerve Compression के लक्षण क्या होते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इस समस्या की वजह से हाथ और उंगलियों के काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसके आम लक्षण निम्नलिखित हैं;

  • उंगलियों और कलाई को सीधा करने में परेशानी।
  • हाथ और कलाई में दर्द।
  • सुन्नपन और झुनझुनी
  • पकड़ (Grip) कमजोर होना।

नस दबने के मुख्य कारण

रेडियल नर्व पर दबाव कई रोजाना की आदतों या चोट के कारण आ सकता है;

  • एक ही मूवमेंट बार-बार दोहराना।
  • गलत स्थिति में सोना या बैठना।
  • चोट या फ्रैक्चर।
  • सूजन या मेडिकल कंडीशन।

कब दिखाएं डॉक्टर को?

अगर आपको अपनी कलाई या उंगलियां हिलाने में दिक्कत आ रही है, दर्द कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है, या हाथ का सुन्नपन बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। समय पर आराम देने, स्ट्रेचिंग, स्प्लिंट (पट्टी) लगाने या सही इलाज से नस पर पड़ा दबाव धीरे-धीरे ठीक हो जाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

डिलीवरी के बाद लगातार उदासी या रोने का मन? हो सकते हैं Postpartum Depression के संकेत, डॉक्टर से जानें लक्षण और कारण

ये भी पढ़ें
Postpartum depression symptoms , Postpartum depression after delivery, Baby blues vs postpartum depression,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

29 Aug 2026 08:28 am

Hindi News / Health / उंगलियों की हरकत पर असर डाल सकती है नस की समस्या, जानें Radial Nerve Compression के लक्षण और कारण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Bags Under Eyes: आंखों के नीचे बार-बार सूजन? नींद की कमी या एलर्जी हो सकता है कारण,जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन से जानें बचाव

Eye bags causes,Under eye swelling remedies,Puffy eyes prevention,
स्वास्थ्य

Moles: शरीर पर नया तिल उभर आया या पुराना बदलने लगा? जानें कब लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह और तिल क्यों निकलते हैं

Changing mole symptoms, Skin mole melanoma signs, ABCDE mole rule, When to check moles, New mole on skin causes,
स्वास्थ्य

Sarcoma: चोट के बिना हड्डियों में दर्द बना रहता है? यूके की कैंसर रिसर्च से जानिए सारकोमा के इन चेतावनी संकेतों के बारे में

Bone cancer symptoms,Sarcoma warning signs,Unexplained bone pain,
स्वास्थ्य

Enlarged Liver: पेट दर्द और लगातार थकान को न करें नजरअंदाज, बढ़े हुए लिवर का हो सकता है संकेत

Enlarged liver symptoms,Hepatomegaly causes and treatment,Upper right abdominal pain liver,
स्वास्थ्य

Breast Cancer सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं! सीडीसी ने बताया पुरुषों में दिख सकते हैं ये संकेत

Male breast cancer symptoms,Lump in male chest area,Male breast cancer causes,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.