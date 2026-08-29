उंगलियों की हरकत पर असर डाल सकती है नस की समस्या, जानें Radial Nerve Compression के लक्षण और कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक और साइंसडायरेक्ट के अनुसार, हमारे हाथ को सुचारू रूप से चलाने में नसों का बहुत बड़ा योगदान होता है। रेडियल नर्व कंधे से शुरू होकर बांह, कोहनी और कलाई से होती हुई उंगलियों तक जाती है। इस नस का मुख्य काम हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल देना है, जिससे हम कलाई और उंगलियों को ऊपर-नीचे या सीधा कर पाते हैं। हाथ से किसी सामान को पकड़ पाते हैं। अंगूठे और शुरुआती उंगलियों में महसूस (sensation) करने की क्षमता पाते हैं। जब इस नस पर किसी हड्डी, मांसपेशी या बाहरी दबाव के कारण खिंचाव या दबाव बनता है, तो नस का सिग्नल कमजोर पड़ जाता है।