खाने के बारे में बात करते हुए एक्टर तुषार ने बताया कि उनके बचपन में घर में खाना हमेशा सादा बनता था। वो पंजाबी खाना खाकर बड़े हुए, लेकिन वो आम राजमा-चावल या बटर चिकन वाला खाना नहीं था। घर में रोज क्या बनेगा, ये उनकी मां शोभा कपूर तय करती थीं। खाना हमेशा भारतीय और संतुलित रहता था, जिसमें दाल, सब्जी, फुलका और चिकन होता था। नाश्ते में कभी सैंडविच बनता था, तो कभी दाल पकवान। लंच में भरवां पराठे के बिना बात नहीं बनती थी, और साथ में आलू, गोभी, पनीर जैसी सब्जियां भी रहती थीं। बचपन की उनकी सबसे पसंदीदा डिश हरे मसाले में बनी पॉम्फ्रेट मछली थी, जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। आज भी उनके लिए कढ़ी-चावल या दही-चावल के साथ एक सब्जी सबसे बड़ा कंफर्ट फूड है।