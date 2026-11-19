Maple Water के फायदे (Representative Image) Image Credit Magnific
Maple Water Benefits: वर्कआउट के बाद या थकान होने पर ज्यादातर लोग नारियल पानी या ओआरएस का घोल पी लेते हैं। लेकिन आजकल एक और नेचुरल ड्रिंक चर्चा में है, जिसका नाम है मेपल वाटर। इसे कई लोग नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेपल वाटर क्या होता है, इसके फायदे कितने सही हैं और क्या इसे पीना जरूरी है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, मेपल वाटर, मेपल के पेड़ का रस होता है, जिसे पास्चराइज किया जाता है। यानी इसे हल्का गर्म करके सुरक्षित बनाया जाता है, ताकि इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएं और ये लंबे समय तक रखा जा सके। मेपल सिरप भी इसी रस से बनता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि सिरप बनाने के लिए रस को उबालकर गाढ़ा किया जाता है, जबकि मेपल वाटर में रस को लगभग वैसा ही रखा जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, मेपल वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंगनीज और एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स से मसल्स की सूजन कम होने और रिकवरी में मदद मिल सकती है। इसलिए इसे वर्कआउट के बाद पीने की सलाह दी जाती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। यह किसी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।
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