क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, मेपल वाटर, मेपल के पेड़ का रस होता है, जिसे पास्चराइज किया जाता है। यानी इसे हल्का गर्म करके सुरक्षित बनाया जाता है, ताकि इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएं और ये लंबे समय तक रखा जा सके। मेपल सिरप भी इसी रस से बनता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि सिरप बनाने के लिए रस को उबालकर गाढ़ा किया जाता है, जबकि मेपल वाटर में रस को लगभग वैसा ही रखा जाता है।