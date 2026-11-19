Amla Recipes: सर्दियां शुरू होते ही बाजार में ताजा आंवला मिलने लगता है। ये खाने में फायदेमंद तो होता है, लेकिन इसके खट्टे और थोड़े कसैले स्वाद की वजह से ज्यादातर लोग इसे सीधे खाना पसंद नहीं करते। घरों में आमतौर पर इसका अचार या चटनी बनाई जाती है, लेकिन अचार के अलावा भी इससे कई चीजें आसानी से बन सकती हैं। अगर इस साल आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यहां बताई गई 5 रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए सामग्री और विधि।