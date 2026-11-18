गर्मी के कपड़े सर्दी में स्टाइल करने के लिए Fashion Tips(screenshot) image credit youtube/ bobrownn and gemini
DIY Fashion Tips: सर्दियां आते ही ज्यादातर लोग गर्मी के कपड़े पहनना कम कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप आने वाली गर्मी में नहीं पहनना चाहते, और उन्हें ठंड में लेयरिंग करके या DIY करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए स्टाइलिंग टिप्स और DIY टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
स्लीवलेस कुर्ती या टॉप को फुल स्लीव टी-शर्ट, टर्टलनेक या थर्मल इनर के ऊपर पहनें। ऊपर से स्वेटर, श्रग या जैकेट डाल लें।
कई घरों में पुरानी सूती साड़ियों से हैंडमेड गद्दा (गोदड़ी) बनाने की परंपरा रही है। इसमें कई साड़ियों को परत दर परत रखकर हाथ की सिलाई से जोड़ा जाता है। इसे सोते वक्त हल्के कंबल के नीचे लगा सकते हैं। ये बड़े बच्चों के बिस्तर पर बिछाने में भी काम आती है।
पुरानी सूती या जर्सी वाली टी-शर्ट को बिना ज्यादा सिलाई के काम में लाया जा सकता है।
नेक वार्मर बनाने का तरीका:
ईयर बैंड बनाने का तरीका:
कैंची या कटर इस्तेमाल करते वक्त सावधानी रखें और बच्चों को ये काम अकेले न करने दें।
गर्मी की शॉर्ट्स, कैप्री या छोटी स्कर्ट को सर्दियों में पहनने के लिए इनके नीचे ऊनी लेगिंग, टाइट्स या थर्मल इनर पहनें।
हल्की सूती ड्रेस या कुर्ती को फुल स्लीव टर्टलनेक या पतले स्वेटर के ऊपर पहनें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
स्वास्थ्य