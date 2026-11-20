Shivangi Singh Wedding: मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों बिहार में ही नहीं, देशभर में चर्चा में है। 25 नवंबर को होने वाली इस शादी की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी की शादी पटना के रहने वाले ऋषिकेश कुमार से हो रही है। तिलक की गाड़ी से लेकर घुड़दौड़ के इनाम और हेलीपैड तक, इस शादी से जुड़ी तैयारियां चर्चा में छाई हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस शादी में क्या-क्या खास होने वाला है।