Immersion Rod Safety Tips: सर्दी में सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं करता है। ऐसे में ज्यादातर लोग नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए बहुत से लोग अपने घरों में गीजर लगवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पानी गर्म करने वाली रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल्टी में पानी भरकर गर्म किया जाता है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही में रॉड प्लास्टिक की बाल्टी से छू जाती है, जिससे प्लास्टिक पिघल जाता है और बाल्टी में छेद हो जाता है। इससे पानी फैल जाता है और बिजली का खतरा भी बन जाता है। ऐसे में कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी टिप्स और हैक्स, जिनसे इससे बचा जा सकता है।