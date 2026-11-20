Moisturizer Mistakes: सर्दी में स्किन रूखी और खिंची-खिंची सी कुछ लोगों को महसूस होने लगती है। इससे बचने के लिए लोग स्किन केयर में मॉइस्चराइजर शामिल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की समस्या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी बनी रहती है, जिससे उन्हें लगता है कि मॉइस्चराइजर खराब है। जबकि कई बार दिक्कत क्रीम में नहीं, बल्कि कुछ छोटी आदतों में होती है, जिनकी वजह से ये परेशानी हो रही होती है। ऐसे में आइए जानते हैं उन 7 स्किन केयर गलतियों के बारे में, जिनकी वजह से मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन रूखी या खिंची-खिंची लग सकती है।