सबसे पहले बालों को गुनगुने पानी से अच्छी तरह गीला करें। फिर थोड़ा सा कंडीशनर लेकर बालों की बीच की लंबाई और सिरों पर लगाएं। जड़ों और स्कैल्प पर भारी कंडीशनर लगाने से बचें। उंगलियों या चौड़े दांतों वाली कंघी से हल्के हाथ से उलझन खोलें, गीले बाल आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए खींचें नहीं। कंडीशनर को उतनी ही देर छोड़ें जितना प्रोडक्ट पर लिखा हो, आमतौर पर कुछ मिनट काफी होते हैं। इसके बाद बालों को हल्का धो लें और स्कैल्प पर शैंपू लगाकर उंगलियों के पोरों से मसाज करें, नाखूनों से नहीं। शैंपू का झाग बालों की लंबाई पर अपने आप बहने दें, उन्हें जोर से रगड़ें नहीं। आखिर में बालों को अच्छी तरह धो लें।