शारदीय नवरात्रि में जयपुर घूमने का है प्लान? गलता जी से गोविंद देव जी तक, इन 5 प्रसिद्ध मंदिरों के करें दर्शन 

राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार, गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे गालव ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। यहां बने पवित्र कुंडों में स्नान का धार्मिक महत्व है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में कई मंदिर, मंडप और पानी के कुंड हैं, जो इस जगह को खास बनाते हैं। गलता जी पास में रामगोपाल जी मंदिर परिसर भी आता है, जिसे बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में बंदर दिखाई देते हैं। मंदिर के आसपास हरियाली और पहाड़ियों का नजारा भी देखने को मिलता है। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित सूर्य मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं।