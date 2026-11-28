Seated Rowing Exercise: आलिया भट्ट अपनी फिटनेस और वर्कआउट रूटीन को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके फिटनेस रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, पिलेट्स और योग शामिल हैं। इसके साथ ही वह हेल्दी खान-पान और आराम का भी ध्यान रखती हैं। वह अक्सर अपने जिम सेशन की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उनके फिटनेस ट्रेनर ने जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनका एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सीटेड रोइंग एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं सीटेड रोइंग एक्सरसाइज क्या है, इसके फायदे और इसे करने का सही तरीका क्या होता है।