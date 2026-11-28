पालक का रंग बनाए रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका ब्लांचिंग है। इसके लिए पानी उबालें, उसमें पालक को करीब 1 मिनट के लिए डालें और तुरंत निकालकर बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दें। इससे पकना तुरंत रुक जाता है और रंग हरा बना रहता है। फिर पालक को निचोड़कर पीस लें या काट लें और सब्जी में डालें। पालक पनीर या पालक पराठा जैसी चीजों के लिए यह तरीका खासतौर पर काम आता है।