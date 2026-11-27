गाजर का हलवा बनाते समय दूध जितनी देर आंच पर रहेगा, थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर हलवे के बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर आपको हलवे के खराब होने का डर है, तो मावा या मिल्क पाउडर जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, दूध में अच्छे से पकाने पर हलवे का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा कद्दूकस करने का समय बचाने के लिए आप गाजर को छोटे टुकड़ों में काटकर कुकर में दूध के साथ सीटी लगाकर गला सकते हैं। या फिर गाजर को चॉपर या मिक्सी में धीरे-धीरे चलाकर छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं।