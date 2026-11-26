रोएं सबसे ज्यादा धुलाई की रगड़ से बनते हैं। इसलिए स्वेटर को उल्टा करके धोएं, ताकि रगड़ अंदर की तरफ लगे। ठंडे पानी में हाथ से धोना सबसे सही रहता है। मशीन में धोना ही हो तो जालीदार मेश बैग में डालें और हल्का साइकिल चुनें। फैब्रिक सॉफ्टनर इस्तेमाल न करें और जींस या जिप वाले कपड़ों के साथ ऊनी कपड़े न धोएं। सुखाने के लिए तौलिये पर समतल बिछाएं, टंबल ड्रायर में न डालें। इसके अलावा धोने से पहले केयर लेबल जरूर पढ़ लें, क्योंकि कई स्वेटर पर सिर्फ ड्राई क्लीन लिखा होता है।