सिल्क पर पसीना, परफ्यूम और पानी की बूंदें आसानी से निशान छोड़ देती हैं। इसलिए परफ्यूम या डियो पहले लगाएं, सूखने दें और फिर सिल्क के कपड़े पहनें। केयर लेबल पर हैंड वॉश लिखा हो तो ठंडे पानी में माइल्ड डिटर्जेंट मिलाकर हल्के हाथ से धोएं। मलें या निचोड़ें नहीं और न ही ज्यादा देर भिगोकर रखें। गहरे रंग वाले सिल्क में रंग निकल सकता है, इसलिए उसे दूसरे कपड़ो के साथ नहीं बल्कि अकेले धोएं। साफ पानी से धोने के बाद कपड़े को तौलिए में दबाकर पानी निकालकर छांव में सुखाएं। इसके अलावा प्रेस करनी हो तो प्रेस का तापमान कम पर कर के कपड़े के ऊपर पतला सूती कपड़ा रखने के बाद करें।