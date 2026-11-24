Winter Clothes Care के लिए टिप्स (Representative Image) Image Credit Magnific
Woolen Clothes Care Tips: सिल्क, ऊनी और कश्मीरी कपड़ों को आम कपड़ों की तरह धोने, नॉर्मल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने या गलत तरीके से सुखाने पर ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इनकी चमक जा सकती है या रंग फीका पड़ सकता है। वहीं हर बार इस्तेमाल के बाद इन्हें ड्राई क्लीन करवाना मुश्किल है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखें तो घर पर भी इनकी देखभाल की जा सकती है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होंगे। आइए जानते हैं कैसे।
सिल्क, ऊनी और कश्मीरी के साथ-साथ किसी भी कपड़े को धोने से पहले उसमें लगा केयर लेबल देखें। "Dry Clean Only" लिखा हो तो उसे पानी में न धोएं। "Hand Wash" लिखा हो तो सिर्फ हाथ से धोएं। अगर केयर लेबल नहीं है, तो कपड़े के अंदर के किसी छिपे हिस्से को, जो बाहर से साफ दिखाई न दे, ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से थोड़ा सा धोकर देखें। रंग छूटे या कपड़ा सिकुड़े तो उसे घर पर न धोएं, ड्राई क्लीन करवाएं।
सिल्क पर पसीना, परफ्यूम और पानी की बूंदें आसानी से निशान छोड़ देती हैं। इसलिए परफ्यूम या डियो पहले लगाएं, सूखने दें और फिर सिल्क के कपड़े पहनें। केयर लेबल पर हैंड वॉश लिखा हो तो ठंडे पानी में माइल्ड डिटर्जेंट मिलाकर हल्के हाथ से धोएं। मलें या निचोड़ें नहीं और न ही ज्यादा देर भिगोकर रखें। गहरे रंग वाले सिल्क में रंग निकल सकता है, इसलिए उसे दूसरे कपड़ो के साथ नहीं बल्कि अकेले धोएं। साफ पानी से धोने के बाद कपड़े को तौलिए में दबाकर पानी निकालकर छांव में सुखाएं। इसके अलावा प्रेस करनी हो तो प्रेस का तापमान कम पर कर के कपड़े के ऊपर पतला सूती कपड़ा रखने के बाद करें।
ऊन गर्म पानी और रगड़ से सिकुड़ जाता है, इसलिए ऊनी कपड़े ठंडे पानी में ऊन के लिए बने डिटर्जेंट से धोएं। कपड़े को पानी में हल्के से दबाएं, मलें नहीं। साबुन निकालने के लिए साफ पानी में दो-तीन बार डुबोएं। इसके बाद कपड़े को तौलिए में लपेटकर पानी सोखें और समतल जगह पर बिछाकर छांव में सुखाएं। गीले स्वेटर को हैंगर पर न टांगें, वरना वह खिंचकर लंबा हो सकता है। इसके अलावा हर बार ऊनी कपड़े पहनने के बाद धोने की जरूरत नहीं होती। कुछ बार पहनने के बाद या गंध आने पर धोएं।
कुछ कश्मीरी कपड़ों के रेशे बहुत महीन होते हैं, इसलिए इन्हें धोने के लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन्हें बार-बार धोने से बचें। धोना जरूरी हो तो ठंडे पानी में माइल्ड शैम्पू या ऊन वाला डिटर्जेंट मिलाकर हल्के हाथ से धोएं। इसके बाद तौलिए में लपेटकर पानी निकालकर समतल जगह पर सुखाएं। इन कपड़ों पर छोटे रोएं आना सामान्य है। इसलिए इन्हें उंगलियों से खींचकर न तोड़ें, कश्मीरी कंघी या फैब्रिक शेवर से हल्के हाथ से हटाएं। इसके अलावा कश्मीरी कपड़ों को मोड़कर रखें, हैंगर पर न टांगें। असली पश्मीना या कढ़ाई वाले शॉल घर पर न धोएं, इन्हें प्रोफेशनल को दें।
कपड़ा हमेशा साफ और पूरी तरह सूखा हो, तभी अलमारी में रखें। पसीने या खाने के दाग वाले ऊनी कपड़ों में गंध आने या कीड़े लगने का खतरा ज्यादा रहता है। पॉलीथिन में लंबे समय तक बंद न रखें, इससे नमी जम सकती है। सूती कपड़े या हवादार बैग का इस्तेमाल करें।
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