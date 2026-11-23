अंडरआर्म्स को शेव करने के लिए ज्यादातर लोग जल्दबाजी में सूखी स्किन पर ही रेजर का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे स्किन छिल सकती है और जलन के बाद वहां कालापन बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा शेविंग क्रीम या जेल लगाकर शेव करें और रेजर साफ इस्तेमाल करें। इसके साथ ही बालों की बढ़ने की दिशा में हल्के हाथ से रेजर चलाएं और शेविंग के बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाएं।