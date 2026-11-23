सिंपल मेकअप के साथ हेयर स्टाइल में भी श्लोका मेहता ने कुछ ज्यादा हैवी नहीं रखा था। अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने बालों को स्लीक हाफ-अप हेयरस्टाइल में पीछे की ओर पिन किया, जिससे उनका चेहरा और ज्वेलरी साफ उभरकर सामने आ रही थी। सादा और साफ-सुथरा ये हेयरस्टाइल भारी कढ़ाई वाले आउटफिट के साथ बैलेंस बनाए रखता है। इसके साथ लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने कानों में खूबसूरत डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स, गले में मैचिंग नेकपीस और हाथों में चमकती हुई स्टेटमेंट अंगूठियां पहनीं, जो उनके रिसेप्शन लुक में चार चांद लगा रही थीं। भारी कढ़ाई वाली जैकेट के साथ उन्होंने ज्वेलरी को हल्का और क्लासी रखा, जिससे ध्यान आउटफिट पर ही जा रहा था।