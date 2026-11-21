क्लीनअप स्किन की ऊपरी सफाई का एक छोटा ट्रीटमेंट है। इसमें आम तौर पर क्लींजिंग, स्क्रब, स्टीम और कई बार ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स हटाने का काम होता है। इसके बाद फेस पैक लगाया जाता है। इसका फोकस चेहरे से जमा गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन हटाना है, ताकि चेहरा साफ और फ्रेश दिखे। यह आम तौर पर 30 से 45 मिनट में हो जाता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है।