Makeup Tips: शादी-पार्टी में जाने से पहले घंटों लगाकर किया गया मेकअप तब बेकार लगने लगता है, जब पसीना पोंछते ही टिशू पर मेकअप आ जाए या चाय-कॉफी के कप पर लिपस्टिक के निशान लग जाएं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी और कुछ टिप्स फॉलो करके मेकअप करने पर यह परेशानी कम की जा सकती है। आइए जानते हैं ट्रांसफर-प्रूफ मेकअप करने के लिए कौन-कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।