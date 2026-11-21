Anant Singh Daughter Shivangi Singh Tilak: मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह के तिलक के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। 25 नवंबर को होने वाली शादी से पहले 20 नवंबर को तिलक की रस्म हुई। इसमें डिफेंडर के साथ ही चांदी के बर्तन, सोने-चांदी के चम्मच, फल-मिठाइयां और कपड़े जैसी कई चीजें चढ़ाई गईं। आइए जानते हैं तिलक में क्या-क्या चढ़ाया गया।