Haircut According To Face Shape: बालों में बदलाव के लिए नया हेयरकट करवाने का प्लान बनाते ही ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग स्टाइल के हेयरकट से जुड़ी फोटो या वीडियो खोजने लगते हैं। ऐसे में कई बार जो कट किसी और पर अच्छा लगता है, वही हमारे चेहरे पर अजीब सा लगने लगता है। इससे बचने के लिए आइए जानते हैं बालों को हेयरकट करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।