वेट लॉस के लिए वीडियो में सपना चौधरी जिम में लूज ग्रे प्रिंटेड टी-शर्ट के साथ शॉर्ट्स पेयर किए दिख रही हैं। अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने बालों में पोनीटेल और पैरों में काले स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, और वो ट्रेडमिल पर कंधों पर वेटेड बैग रखकर वॉक करती नजर आ रही हैं। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले वेटेड बैग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए कंधों पर संतुलित ढंग से टिकाना चाहिए, इसके बाद पीठ को सीधा और कोर को टाइट रखते हुए ट्रेडमिल पर सामान्य या हल्की तेज गति से नियंत्रित कदमों के साथ चलते दिख रही है, जिससे सामान्य वॉकिंग की तुलना में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और पैरों, कोर व कंधों की मांसपेशियों को मजबूती मिलने के साथ वेट लॉस की प्रक्रिया में मदद मिलती है।