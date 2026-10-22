योग से खुद को फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जानें विन्यासा फ्लो क्यों है खास

Malaika Arora (file photo) image credit instagram/malaikaaroraofficial
Malaika Arora Yoga: अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा डांस रियलिटी शोज और फिल्मों के अलावा अपनी फिटनेस और यंग लुक को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। 23 अक्टूबर 1973 को महाराष्ट्र में जन्मीं मलाइका 23 अक्टूबर 2026 को अपना 53वां जन्मदिन मनाएंगी। इस उम्र में भी वह खुद को काफी फिट रखती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर योग और वर्कआउट के वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने विन्यासा फ्लो योग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं मलाइका के फिटनेस रूटीन और इस योग के बारे में।
मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए योग, जिम और हेल्दी डाइट पर ध्यान देती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट और योग से जुड़े वीडियो शेयर करती हैं। उनके फिटनेस रूटीन में योग और एक्सरसाइज अहम हिस्सा हैं। हाल ही में उन्होंने एक नया योगा वीडियो शेयर किया, जिसमें वह विन्यासा फ्लो योग करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग योग करना शुरू कर रहे हैं, वे भी इस योग को धीरे-धीरे ट्राई कर सकते हैं।
मलाइका के नए वीडियो में वह ब्लैक योगा वियर पहने योग मैट पर अलग-अलग योगासन करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके बाल पोनीटेल में बंधे हुए हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने बताया कि विन्यासा फ्लो योग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने, ताकत बनाने और बैलेंस सुधारने में मदद कर सकता है। उन्होंने योग करते समय धीरे-धीरे मूवमेंट करने, गहरी सांस लेने और सांसों के साथ शरीर की मूवमेंट का तालमेल बनाए रखने की सलाह भी दी।
विन्यासा फ्लो योग एक ऐसी योग स्टाइल है, जिसमें सांस लेने और छोड़ने के साथ शरीर को अलग-अलग योगासन में मूव किया जाता है। इसमें एक आसन से दूसरे आसन में लगातार और आराम से मूवमेंट किया जाता है। इस दौरान सांस और शरीर की मूवमेंट के बीच तालमेल बनाए रखा जाता है। यह योग दूसरी योग स्टाइल से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें अलग-अलग आसनों को एक फ्लो में किया जाता है।
मलाइका ने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया कि विन्यासा फ्लो योग का अभ्यास शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने, ताकत बनाने और बैलेंस सुधारने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसके फायदे हर व्यक्ति की फिटनेस और अभ्यास के तरीके पर निर्भर करते हैं।
अगर आप पहली बार विन्यासा फ्लो योग करना शुरू कर रहे हैं, तो आसान मूवमेंट से शुरुआत करें। योग करते समय जल्दबाजी न करें और सांस लेने व छोड़ने पर ध्यान दें। अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से ही अभ्यास करें। अगर किसी आसन को करने में परेशानी हो, तो उसे जबरदस्ती करने से बचें और जरूरत पड़ने पर योग ट्रेनर की मदद लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य