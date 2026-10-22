योग से खुद को फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जानें विन्यासा फ्लो क्यों है खास

Malaika Arora Yoga: अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा डांस रियलिटी शोज और फिल्मों के अलावा अपनी फिटनेस और यंग लुक को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। 23 अक्टूबर 1973 को महाराष्ट्र में जन्मीं मलाइका 23 अक्टूबर 2026 को अपना 53वां जन्मदिन मनाएंगी। इस उम्र में भी वह खुद को काफी फिट रखती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर योग और वर्कआउट के वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने विन्यासा फ्लो योग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं मलाइका के फिटनेस रूटीन और इस योग के बारे में।