ज्यादातर लोग बाल्टी में पहले गर्म पानी भर लेते हैं। इससे प्लास्टिक की बाल्टी पिघलने का खतरा रहता है, और पानी भी जरूरत से ज्यादा गर्म रह सकता है, जिससे नहाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि पहले ठंडा पानी भरें, फिर उसमें गर्म पानी मिलाते हुए हाथ से चेक करते रहें। इस तरीके से गलती से बहुत गर्म पानी शरीर पर पड़ जाने का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि पानी के तापमान को आप धीरे-धीरे अपने हिसाब से तय करते हैं।