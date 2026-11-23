Wedding Hairstyle Ideas: वेडिंग सीजन में हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन जैसे फंक्शन एक के बाद एक आते रहते हैं। ऐसे में आउटफिट और मेकअप के साथ हेयरस्टाइल भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि सही हेयरस्टाइल पूरे लुक को निखार देती है। पर हर फंक्शन के लिए पार्लर जाना मुश्किल होता है और खर्च भी बढ़ता है। ऐसे में आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके भी घर पर बड़ी आसानी से हेयरस्टाइल बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 हेयरस्टाइल, जो साड़ी, लहंगे और सूट, तीनों के साथ अच्छी लगती हैं।