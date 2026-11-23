पैरों पर होने वाली इस परेशानी को स्ट्रॉबेरी लेग्स कहा जाता है, क्योंकि स्किन पर स्ट्रॉबेरी के बीजों जैसे बिंदु दिखाई देते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह शेविंग का गलत तरीका भी हो सकता है। सूखी स्किन पर पुराना रेजर चला देने से स्किन छिलती है, जलन होती है और बाद में दाने दिखने लगते हैं। पुराने या शेविंग क्रीम सही से न लगाने से भी स्ट्रॉबेरी लेग्स हो सकते हैं। इसलिए शेव करने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से भिगो लें, फिर शेविंग क्रीम या जेल लगाएं। रेजर नया और तेज धार वाला रखें और बालों की बढ़ने की दिशा में हल्के हाथ से चलाएं। एक ही जगह पर बार-बार रेजर न चलाएं।