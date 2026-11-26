Neena Gupta Dinner: एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश फैशन और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी किचन की झलक दिखाती रहती हैं। वे स्वाद के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखने वाली रेसिपी भी फैन्स के साथ शेयर करती हैं। ऐसे ही उन्होंने अब बताया है कि रात के खाने में वे रोटी की जगह कुछ हल्का खाने लगी हैं। इसी से जुड़ा एक Light Dinner Recipe वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नीना गुप्ता अब रात में क्या खाती हैं और इसे कैसे बनाती हैं।