शादी से पहले की रस्मों के बीच शिवांगी सिंह और होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें शिवांगी ने हल्के पीले-हरे (लाइम या पिस्ता) रंग का ट्रेडिशनल एथनिक सूट पहने दिख रही है। सूट के बॉर्डर और आस्तीनों पर बारीक कढ़ाई का काम है, जो पूरे आउटफिट को सादा रखते हुए भी खास बनाता है। उन्होंने मैचिंग दुपट्टा कैरी करने के साथ ही अपने लुक को पूरा करने के लिए शिवांगी ने कानों में स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं और एक छोटा स्टाइलिश पर्स भी पकड़ रखा है। वहीं उनके पास खड़े ऋषिकेश ने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना है और आंखों पर सनग्लास लगाए दिख रहे हैं।