How To Keep Peanuts Crispy: सर्दियां आते ही बाजार में भुनी मूंगफली हरी चटनी और काले या सादे नमक के साथ मिलने लगती है। घर लाने के तुरंत बाद खाने पर ये अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी देर रखने पर नरम पड़ने लगती है और स्वाद भी बिगड़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं मूंगफली को लंबे समय तक क्रिस्पी कैसे रखें, ताकि कुरकुरापन भी बना रहे और स्वाद भी खराब न हो। इसके साथ ही घर पर मूंगफली भूनकर उसे लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जा सकता है, इससे जुड़े जरूरी टिप्स।