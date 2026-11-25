Tamannaah Bhatia Skin Care Tips: अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपनी ग्लोइंग स्किन की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी स्किन से जुड़ी बातें साझा कीं और बताया कि इसके पीछे का सफर आसान नहीं रहा। टीनएज में उनकी स्किन पर काफी ज्यादा दाने निकलते थे और कई साल तक उन्हें इसकी वजह समझ नहीं आई। करीब 20 की उम्र में उन्हें पता चला था कि ग्लूटेन और डेयरी से बनी चीजें उनके शरीर को सूट नहीं करतीं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है।